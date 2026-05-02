Destruyen más de 8 mil municiones y 600 armas de fuego, según el Ministerio de Seguridad

Estos artefactos fueron sacados de circulación, tras operativos de la Policía Nacional y las fiscalías.

Panamá/Más de 600 armas de fuego que pudieron terminar en hechos violentos fueron destruidas por el Ministerio de Seguridad Pública, en un operativo que también incluyó miles de municiones sacadas de circulación.

En total, se eliminaron 604 armas de fuego junto a 8,870 municiones, evitando que fueran utilizadas en delitos que afectan a comunidades en todo el país.

Puede leer: Incendio consume unas 220 hectáreas de bosque tropical en Garachiné, brigadistas y autoridades logran extingirl

Estos artefactos fueron sacados de circulación, tras operativos de la Policía Nacional y las fiscalías. “Son de casos donde la Policía Nacional y las fiscalías han hecho operativos para que se pusieran fuera de circulación en las calles”, afirmó el funcionario.

Cada arma retirada representa un riesgo menos en las calles. Desde el Ministerio de Seguridad destacan que su presencia podría haber tenido consecuencias graves en la vida de muchas personas.

“Cada una retirada es una amenaza menos, un niño que puede jugar tranquilo, una familia que respira con más confianza”, señala la institución en una publicación oficial.

Las autoridades insisten en que estas acciones forman parte de una estrategia para reducir la violencia y reforzar la seguridad en las comunidades.

“No cedemos terreno al delito, actuamos con determinación donde más importa. La seguridad no se anuncia, se siente”, agrega el mensaje institucional.