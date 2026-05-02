Incendio consume unas 220 hectáreas de bosque tropical en Garachiné, brigadistas y autoridades logran extingirlo

Para enfrentar el fuego fue necesario el uso de lanchas a motor, equipos terrestres, vehículos, motocicletas, el apoyo del vehículo de la Junta Comunal de Garachiné y herramientas manuales como bombas de mochila, machetes y rastrillos forestales.

Darién/Un incendio forestal consumió aproximadamente 220 hectáreas de bosque tropical seco, rastrojo y pasto en el corregimiento de Garachiné, distrito de Chepigana, en la provincia de Darién, donde brigadistas y autoridades ambientales lograron controlar las llamas tras una operación conjunta.

Las labores de extinción estuvieron a cargo de equipos voluntarios de Guacamayo, Naipe, Cerro Sapo y Jaguar, en coordinación con la Dirección Forestal del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), en una respuesta que movilizó tanto recursos humanos como logísticos en una zona de difícil acceso.

Para enfrentar el fuego fue necesario el uso de lanchas a motor, equipos terrestres, vehículos, motocicletas, el apoyo del vehículo de la Junta Comunal de Garachiné y herramientas manuales como bombas de mochila, machetes y rastrillos forestales.

En el operativo participaron 22 bomberos forestales de Mi Ambiente, distribuidos entre brigadistas voluntarios de las direcciones regionales de Panamá Este y Darién, así como ingenieros forestales de distintas áreas técnicas.

De acuerdo con datos de la entidad, la rápida intervención permitió evitar que el incendio alcanzara zonas del Parque Nacional Darién. Las condiciones del viento, la dirección del fuego y su comportamiento favorecieron que las llamas avanzaran en sentido contrario al área protegida.

Desde MiAmbiente se destacó la importancia de la alerta ciudadana para atender este tipo de emergencias. “MiAmbiente agradece el aviso de la ciudadanía a través de las líneas 311 y de las redes sociales de @miambientepma, además exhorta a la ciudadanía a seguir denunciando, como pieza clave para la prevención y atención oportuna de estos incendios”.