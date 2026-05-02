Cuerpo de Bomberos impulsa construcción de estación en Darién ante largas distancias

Panamá/En una provincia donde las emergencias pueden tardar más de una hora en recibir atención, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá avanza en las gestiones para instalar una nueva estación en Darién, con el objetivo de reducir los tiempos de respuesta y acercar el servicio a comunidades vulnerables.

La iniciativa se centra en el distrito de Pinogana, corregimiento de Metetí, específicamente en el área de Villa Gubernamental, donde se ha solicitado la asignación de un terreno de 1,030.02 metros cuadrados para la futura instalación bomberil.

Se indicó que, la propuesta surge tras un análisis técnico basado en el mapeo de riesgos de la provincia, que identifica esta zona como un punto estratégico por su crecimiento demográfico, comercial e industrial, así como por su vulnerabilidad ante emergencias.

En la actualidad, las estaciones más cercanas se encuentran en Yaviza y Tortí, lo que representa un desafío para la atención oportuna. Los tiempos de respuesta "superan los 40 minutos" e incluso "pueden extenderse por más de una hora", una realidad que limita la capacidad de reacción ante incidentes y pone en riesgo a las comunidades.

Con la nueva estación, se busca fortalecer la cobertura operativa en la región y garantizar una respuesta más cercana, eficiente y rápida, en línea con la misión institucional de salvaguardar vidas y bienes.

Pero para que se concrete este proyecto, el director general del Cuerpo de Bomberos, Víctor Raúl Álvarez, formalizó la solicitud ante el Ministerio de la Presidencia, incluyendo la asignación del terreno y los trámites correspondientes para la segregación del lote y la aprobación del plano de agrimensura.

La gestión ha avanzado con una reunión de seguimiento interinstitucional en la que participaron autoridades del Gobierno y representantes vinculados al proyecto, quienes abordaron acciones concretas para impulsar esta iniciativa en una de las regiones más apartadas del país.