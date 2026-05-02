Ifarhu: Concurso de Becas 2026 inicia tercera semana de recepción de documentos para preseleccionados

Se trata de la recepción de documentos del Concurso General de Becas 2026 y apoyo para estudiantes con discapacidad.

Panamá/El proceso para acceder a una beca avanza para miles de estudiantes en el país. El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) dará inicio a la tercera semana de recepción de documentos del Concurso General de Becas 2026 y apoyo para estudiantes con discapacidad, dirigida a estudiantes preseleccionados a nivel nacional.

La jornada se desarrollará del 4 al 8 de mayo y concentrará la atención en sectores específicos como San Miguelito y Panamá Oeste, incluyendo puntos en La Chorrera, Coronado y Arraiján, donde se mantendrán habilitados los espacios para la entrega de requisitos.

Esta fase forma parte del proceso que deben completar los aspirantes para avanzar en la obtención de los beneficios educativos, en una etapa donde la presentación de documentos es determinante para continuar en el concurso.

La institución ha dispuesto sus puntos de atención con el objetivo de garantizar un trámite ordenado y eficiente, en medio de la alta demanda que genera este programa a nivel nacional.

En ese sentido, se reitera el llamado a los estudiantes a cumplir con la entrega de la documentación completa dentro del calendario establecido, como requisito indispensable para mantenerse dentro del proceso de selección.

Los estudiantes preseleccionados cuentan con un promedio académico de 4.5 en adelante y deberán presentar lo siguiente: