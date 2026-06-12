Mundial 2026 | Los jugadores binacionales, una baza clave para Marruecos

El país norteafricano apuesta decididamente por captar talentos con raíces marroquíes para fortalecer sus selecciones nacionales.

Marruecos ha convertido el reclutamiento de futbolistas binacionales en una de sus principales estrategias para competir con las grandes potencias del fútbol mundial. Lo que antes era considerado una solución de último recurso, hoy forma parte de un proyecto deportivo estructurado que ha fortalecido a los Leones del Atlas en los últimos años.

En el pasado, Marruecos perdió a numerosos jugadores nacidos en Europa que optaron por representar a sus países de nacimiento, entre ellos Ibrahim Afellay (Países Bajos), Marouane Fellaini (Bélgica) y Adil Rami (Francia).

Ahora, el país norteafricano apuesta decididamente por captar talentos con raíces marroquíes para fortalecer sus selecciones nacionales.

Un proyecto deportivo atractivo

"Para mí, fue una elección bastante fácil", recuerda Ryan Mmaee, quien junto a su hermano Sami decidió representar a Marruecos en 2018 en lugar de Bélgica o Camerún.

"Cuando me convocaron, vi que Marruecos hacía muchos esfuerzos para poner a los jugadores en buenas condiciones. Todo estaba bien pensado, un auténtico proyecto. Eso fue lo que me sedujo", explicó a la AFP el delantero del Omonia Nicosia, de Chipre.

Para desarrollar esta estrategia, Marruecos cuenta con una amplia red de ojeadores distribuidos por Europa que identifican a jóvenes promesas desde edades tempranas.

Además de la detección de talento, la federación apuesta por el fuerte vínculo que mantiene la diáspora marroquí con el país y por la influencia de las familias en la decisión final de los futbolistas.

Captación desde edades tempranas

El director técnico de la Federación Marroquí, Fathi Jamal, asegura que el modelo combina talento local y futbolistas formados en el extranjero.

"Desde 2021 estamos comprometidos en una dinámica de rendimiento sustentada en una visión estratégica clara", afirmó.

Según explicó, parte de los jugadores procede de academias y clubes marroquíes, mientras que otros son detectados en Europa mediante una unidad especializada en el seguimiento de jóvenes talentos binacionales.

Por su parte, el seleccionador marroquí Mohamed Ouahbi, nombrado hace tres meses, detalló que la federación mantiene listados permanentes de jugadores elegibles.

"Cuando el informe es bueno, hay un primer contacto para saber si el jugador ya ha tomado una decisión. No hay nada agresivo. No ofrecemos nada. Ni dinero, nada", aseguró.

Ouahbi explicó que posteriormente conversa con los padres y presenta un proyecto deportivo a corto, mediano y largo plazo para convencer a los jugadores.

La "elección del corazón"

La ausencia de Marruecos en el Mundial de Francia 1998 fue uno de los factores que impulsó este cambio de estrategia.

Desde entonces, el país ha logrado atraer a figuras como Hakim Ziyech, Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui, Brahim Díaz y Ayoub Bouaddi.

Hakimi, una de las principales estrellas del equipo marroquí, aseguró que su decisión fue principalmente emocional.

"Probé la experiencia con España, pero no me sentí a gusto. La decisión de representar a un país debe tomarse desde el principio y tienes que sentirte cómodo con ella", señaló el jugador del PSG.

Para el defensor, representar a Marruecos fue "la elección del corazón".

Un sentimiento similar expresó Hakim Ziyech.

"Siempre me he sentido marroquí aunque nací aquí (Países Bajos). Mucha gente nunca entenderá este sentimiento", afirmó.

Resultados que respaldan la estrategia

Las inversiones realizadas por Marruecos en infraestructura y desarrollo deportivo han producido resultados destacados en los últimos años.

Entre sus logros recientes figuran:

Semifinalista del Mundial de Catar 2022.

Campeón de África Sub-23 en 2023.

Medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Subcampeón africano Sub-20 en 2025.

Campeón del mundo Sub-20 en 2025.

Campeón de África en 2026.

Críticas desde Europa

El éxito de la estrategia marroquí también ha generado críticas en algunos países europeos.

El exinternacional neerlandés Rafael van der Vaart afirmó que "los marroquíes que no son lo suficientemente buenos aquí van a jugar para Marruecos".

Una postura más moderada expresó el director deportivo de la selección belga, Vincent Mannaert, quien reconoció que los clubes europeos invierten tiempo y recursos en la formación de estos futbolistas, aunque defendió su derecho a elegir.

"Si en un momento dado no pueden elegir a Bélgica, es su derecho", sostuvo.

Aun así, muchos jugadores con raíces marroquíes siguen optando por representar a sus países de nacimiento. Uno de los casos más destacados es el de Lamine Yamal, estrella del FC Barcelona, quien fue sondeado por Marruecos, pero finalmente eligió jugar con la selección de España.