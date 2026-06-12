China alerta sobre 'tortugas espías' que buscan secretos en sus aguas

Los grupos extranjeros también utilizan planeadores de olas alimentadas con energía solar, boyas con sensores de alta precisión y dispositivos instalados en buques de carga capaces de capturar la "dinámica portuaria" en tiempo real.

Espías extranjeros están equipando a tortugas y peces con sensores para crear mapas submarinos del litoral chino, alertó Pekín este viernes, en una aparente referencia a sus rivales de Occidente.

En una inquietante publicación en redes sociales, el Ministerio de Seguridad del Estado afirmó que las agencias de inteligencia internacionales están usando "nuevos tipos de dispositivos de espionaje" para robar datos marinos sensibles.

"Se han descubierto animales marinos relativamente grandes con sensores acoplados en ciertas aguas de China", dijo esa dependencia, en una sección titulada "tortugas espías, peces espías".

Las criaturas fueron encontradas "nadando en un área específica, recopilando datos sensibles sobre el medio marino, como la temperatura del agua, la salinidad y las corrientes oceánicas, y transmitiéndolos al extranjero vía satélite", señaló.

Los grupos extranjeros también utilizan planeadores de olas alimentadas con energía solar, boyas con sensores de alta precisión y dispositivos instalados en buques de carga capaces de capturar la "dinámica portuaria" en tiempo real, agregó, sin nombrar a una agencia en particular.

Los datos recopilados se utilizarían para crear "mapas submarinos" que pueden "identificar puntos débiles en las defensas costeras de China, lo que supone una grave amenaza para la seguridad nacional del país", según el ministerio.

La entidad pidió a los pescadores que informen de cualquier boya o dispositivo sospechoso que encuentren en el mar.

Pekín y los gobiernos occidentales llevan años intercambiando acusaciones de espionaje.

El año pasado, China advirtió a sus funcionarios que se mantuvieran alerta ante las "trampas de amor", después de que un empleado público fuera seducido por la "belleza" de un agente extranjero.