Alcaldía de Panamá invita a audiencia pública sobre extensión de horarios comerciales por el Mundial

La iniciativa surge en medio de las expectativas económicas que genera uno de los eventos deportivos más vistos del planeta.

Ciudad de Panamá/La posibilidad de ampliar temporalmente los horarios de operación de comercios en la capital durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 será discutida en una audiencia pública convocada por la Alcaldía de Panamá.

El encuentro se realizará el próximo 14 de mayo de 2026, a las 5:00 de la tarde, en el Teatro Gladys Vidal del Edificio Hatillo, donde ciudadanos, empresarios y representantes de distintos sectores podrán expresar sus opiniones sobre el proyecto de acuerdo municipal que plantea otorgar permisos provisionales para extender horarios comerciales durante el torneo.

La iniciativa surge en medio de las expectativas económicas que genera uno de los eventos deportivos más vistos del planeta. Las autoridades municipales consideran que una flexibilización temporal podría impulsar el movimiento comercial, atraer más actividad turística y dinamizar sectores como restaurantes, bares, hoteles y centros de entretenimiento.

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La audiencia también servirá para medir la percepción de residentes y comerciantes sobre el posible impacto de la medida, especialmente en temas relacionados con movilidad, seguridad y convivencia ciudadana.

Con este proceso, la Alcaldía busca abrir el debate público antes de tomar una decisión sobre una propuesta que podría modificar la dinámica nocturna de la ciudad durante las semanas en que se celebre el Mundial de 2026.

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