Un fallecido y varios heridos en accidente de tránsito en Costa Verde de La Chorrera

Las autoridades informaron que dos de los tres carriles permanecen ocupados debido a la escena del accidente, lo que ha reducido significativamente la circulación vehicular.

Una mujer murió la madrugada de este miércoles en un accidente de tránsito registrado en la autopista en dirección a la ciudad, bajo el puente vehicular de Costa Verde en La Chorrera.

De manera preliminar, las autoridades confirmaron además que otras dos personas resultaron con heridas de consideración y fueron trasladadas a un centro hospitalario para recibir atención médica.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 5:30 a.m., cuando un bus de la ruta de Capira se habría detenido a un costado de la vía para recoger pasajeros. En ese momento, un busito colisionó con otro vehículo, provocando el accidente fatal.

Al lugar llegaron peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para realizar el levantamiento del cadáver e iniciar las investigaciones correspondientes. También se mantienen en el sitio agentes de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), quienes desarrollan el operativo vehicular y coordinan el flujo del tránsito.

El accidente ha provocado un congestionamiento vehicular considerable en la autopista hacia la ciudad, afectando a cientos de conductores. Según el reporte, la fila de vehículos se extiende incluso hasta las cercanías de la rampa del Hospital Nicolás Solano.

Las autoridades informaron que dos de los tres carriles permanecen ocupados debido a la escena del accidente, lo que ha reducido significativamente la circulación vehicular.

Además, hicieron un llamado a los conductores para evitar detenerse a grabar videos o tomar fotografías del accidente, ya que esto empeora el tráfico en el área.

“Lo más importante es avanzar rápidamente para ayudar a agilizar el tránsito”, señalaron las unidades presentes en el sitio.

Algis Herrera, jefe del Servicio de Emergencias del Hospital Nicolás A. Solano:

“El día de hoy recibimos a seis heridos de un autobús que se dirigía desde Playa Venado hacia el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Entre los afectados se encontraban cinco ciudadanos israelíes y el conductor panameño.

De esos pacientes, tres son hombres y tres mujeres. El conductor se encuentra estable. Uno de los ciudadanos israelíes, de 22 años de edad, permanece en estado crítico debido a un trauma encefálico severo y será trasladado a un hospital privado en la capital.

Los otros cuatro pacientes israelíes se mantienen estables, con heridas menores, y también serán trasladados a un hospital privado”.

Información de Heidy Morán y Yiniva Caballero