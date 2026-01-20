Ciudad de Panamá/El Municipio de Panamá avanza en la rehabilitación del Barrio Chino con miras a tener tres calles principales reparadas para la próxima celebración del Año Nuevo Chino 2026.

En una entrevista realizada en el lugar, David Tapia, director de Planificación Urbana del Municipio de Panamá, confirmó que los trabajos —iniciados en 2023 bajo la anterior administración— se reanudaron con fuerza y avanzan según lo previsto.

“Tenemos previsto para febrero, antes del Año Nuevo Chino, tener listas las calles 15, Ramón Valdés y Eloi Alfaro”, señaló Tapia.

Estas vías, que conectan puntos clave como el Mercado del Marisco, San Felipe Neri y la entrada al Casco Antiguo, serán entregadas con adoquines, iluminación, mobiliario urbano y sistemas sanitarios y pluviales actualizados.

Tapia reconoció que el proyecto sufrió un retraso de aproximadamente ocho meses debido a hallazgos arqueológicos, tuberías antiguas y complicaciones administrativas propias de intervenir en una zona histórica. “Cada vez que encontramos elementos patrimoniales, debemos detener los trabajos y coordinar con la Dirección Nacional de Patrimonio”, explicó.

A pesar de los contratiempos, el funcionario aseguró que el costo del proyecto no ha variado: “Se está ejecutando exactamente con el mismo presupuesto y alcance con el que fue contratado”.

Además de la infraestructura, el Municipio trabaja de la mano con comerciantes, vecinos y la comunidad chino-panameña para reactivar el barrio tras la obra. “Si el vecino y el comerciante no participan, el proyecto no funciona”, enfatizó Tapia, quien adelantó que se promoverán actividades culturales, murales y mejoras en fachadas para darle vida al sector.

La segunda fase del proyecto, que incluye las calles Veraguas, Fernando Yoli y tramos adicionales de las calles 14 y 15, estará lista para junio de 2026, siempre que no surjan nuevos hallazgos arqueológicos.

Con estas intervenciones, el Municipio busca no solo modernizar la infraestructura, sino también revitalizar económicamente uno de los sectores más emblemáticos del Casco Antiguo de la capital.