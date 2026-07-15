Capturan a cuatro personas bajo investigación por presunto material de abuso sexual infantil

Panamá/Cuatro personas quedaron a órdenes del Ministerio Público tras la ejecución de la Operación Escudo Infantil, una investigación dirigida contra personas presuntamente vinculadas a delitos relacionados con material de abuso sexual infantil.

La diligencia fue desarrollada por la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Metropolitana, con el apoyo de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional, Interpol y la organización Our Rescue.

De acuerdo con el Ministerio Público, los investigados son señalados por la presunta comisión de delitos contra la libertad e integridad sexual, en las modalidades de corrupción de personas menores de edad, explotación sexual comercial mediante material de abuso sexual infantil (MASI) y otras conductas relacionadas.

Las acciones se realizaron de forma simultánea en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Bocas del Toro y Veraguas, donde las autoridades ubicaron equipos tecnológicos que presuntamente podrían contener material vinculado con la investigación.

El Ministerio Público anunció que los dispositivos incautados serán sometidos a análisis pericial para determinar su contenido y fortalecer las investigaciones.

Una vez concluyan esas diligencias, las cuatro personas serán puestas a disposición de los tribunales de garantías para las solicitudes que presenten los fiscales del caso.