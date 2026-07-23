Ministerio Público registra más de 4,500 denuncias por delitos sexuales en lo que va del año

La mayoría de las víctimas son niñas y adolescentes entre los 10 y 17 años , quienes al presentar una denuncia reciben atención de un equipo interdisciplinario integrado por psicólogos, trabajadores sociales y asistentes legales .

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio Público ha recibido más de 17,000 denuncias por distintos delitos en lo que va del año, de las cuales 4,558 corresponden a delitos contra la libertad e integridad sexual, una cifra que coloca este tipo de casos entre los de mayor atención dentro de la institución.

De acuerdo con los datos suministrados, los reportes por delitos sexuales ocupan el segundo lugar en cantidad de denuncias atendidas por el Ministerio Público. La mayor incidencia se concentra en la provincia de Panamá, seguida por Chiriquí, Colón, Coclé y Panamá Oeste.

La mayoría de las víctimas son niñas y adolescentes entre los 10 y 17 años, quienes al presentar una denuncia reciben atención de un equipo interdisciplinario integrado por psicólogos, trabajadores sociales y asistentes legales.

Yamilka Troncoso, secretaria ejecutiva de la Secretaría de Protección a Víctimas, explicó que en muchos de estos casos los agresores suelen formar parte del entorno cercano de las víctimas.

“Generalmente son personas conocidas, del círculo familiar. Estamos hablando de tíos, abuelos, padrastros, personas que son del entorno de la familia”, señaló Troncoso.

La funcionaria destacó que esta situación representa un reto adicional para la protección de los menores, debido a los vínculos emocionales y familiares que pueden dificultar que las víctimas revelen lo ocurrido.

“Cuesta mucho proteger al niño y que no tenga esa contradicción emocional de narro, lo cuento, no lo cuento”, explicó.

Ante estos escenarios, el Ministerio Público resaltó la importancia del acompañamiento integral tanto de las instituciones como de las familias de las víctimas durante el proceso.

Además, la entidad informó que utiliza herramientas tecnológicas especializadas, como la cámara Gesell, para tomar declaraciones en ambientes adecuados y evitar una mayor afectación emocional a los menores durante las investigaciones.

Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar cualquier situación que atente contra la libertad e integridad sexual, especialmente cuando involucre a niños, niñas y adolescentes.

Con información de Jessica Román