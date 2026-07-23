El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá advirtió que las precipitaciones continuarán durante las próximas horas, especialmente en la vertiente del Caribe, mientras el Sinaproc evalúa los daños causados por las inundaciones en la provincia de Colón.

Ciudad de Panamá, Panamá/Las lluvias que han marcado esta semana en gran parte del país continuarán durante las próximas horas, especialmente sobre la vertiente del Caribe, donde se mantiene la mayor actividad de precipitaciones, según el pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).