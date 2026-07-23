Tragedia en el fútbol: Fallece el delantero uruguayo Bruno Betancor a los 22 años

El joven deportista, surgido de Peñarol, sufrió un paro cardiorrespiratorio días después de verse envuelto en una polémica con el club Riestra.

Panamá/El ámbito futbolístico se encuentra de luto tras la repentina muerte de Bruno Betancor, futbolista de apenas 22 años de edad.

El deceso del joven delantero, quien se formó en las divisiones juveniles del prestigioso club uruguayo Peñarol, fue confirmado oficialmente por su actual equipo, el Deportivo Italiano, perteneciente a la liga amateur local.

Otras noticias: Selección de Panamá | Murió Oscar Aristizábal entrenador que formó parte del cuerpo técnico de César Maturana

Otras noticias: Josué Vergara| El panameño es titular con el Gent de Bélgica en la Conference League 2026

De acuerdo con el comunicado oficial de la institución, la causa del fallecimiento fue un paro cardiorrespiratorio. La noticia ha causado gran impacto, no solo por la corta edad del jugador, sino también por los acontecimientos recientes que lo rodearon antes de este fatídico desenlace.

Betancor había estado en el centro de la atención mediática días atrás, tras ser señalado por presuntamente llevarse indumentaria deportiva perteneciente al club Deportivo Riestra. Pese a esta controversia reciente, el futbolista se encontraba activo en la liga amateur, buscando dar continuidad a su carrera tras su paso por el fútbol profesional en su país de origen. Sus restos y la noticia de su partida han generado diversas reacciones en el entorno del fútbol uruguayo y regional.

Otras noticias: Luis Suárez anota doblete y amarga el debut de Robert Lewandowski en la MLS

Otras noticias: AFA desmiente citación judicial de Claudio Tapia en Estados Unidos

Duelo en Viña del Mar: Everton despide con dolor a su exdelantero Bruno Betancor

El club "ruletero" recordó el paso del atacante uruguayo por el fútbol chileno durante la temporada 2024 tras su repentino deceso

El club Everton de Viña del Mar manifestó su profundo pesar por la muerte de Bruno Emanuel Betancor Baeza, quien formó parte de la plantilla profesional del equipo durante el primer semestre de la temporada 2024. A través de un sentido mensaje en sus redes sociales, la institución chilena envió sus condolencias a la familia, amigos y excompañeros del jugador, acompañándolos con un fraterno abrazo en este difícil momento.

Durante su etapa en el balompié nacional, el ariete charrúa arribó a comienzos de año y logró disputar un total de siete partidos oficiales. En sus registros con el cuadro de la Región de Valparaíso, Betancor alcanzó a celebrar un gol antes de concluir su ciclo con los "ruleteros".

La confirmación de su fallecimiento a causa de un paro cardiorrespiratorio provino del Deportivo Italiano, equipo que milita en la Tercera División de Uruguay y que fue el último club que defendió en su carrera. La partida del deportista de 22 años ha generado un impacto inmediato en el fútbol internacional, uniendo en luto a las instituciones donde dejó su huella competitiva.