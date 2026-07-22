AFA desmiente citación judicial de Claudio Tapia en Estados Unidos

Ante la gravedad de las versiones difundidas, la AFA exhortó a los comunicadores a mantener el rigor informativo.

Panamá/La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió un comunicado oficial para desmentir categóricamente las versiones periodísticas que aseguraban que su presidente, Claudio Tapia, y el tesorero, Pablo Toviggino, habían sido citados por la Justicia de los Estados Unidos.

La institución calificó estas informaciones como absolutamente falsas y denunció una campaña de desinformación que afecta la imagen de sus autoridades.

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Según la aclaración institucional, la citación emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida no está dirigida a los directivos de la AFA, sino a un tercero ajeno a la conducción. A dicha persona se le ha requerido comparecer ante un Gran Jurado y presentar documentación que podría incluir comunicaciones vinculadas a diversos individuos, entre los cuales figuran miembros de la asociación, pero sin que esto represente una carga procesal directa para Tapia.

Asimismo, el comunicado subraya que es falso que se hayan realizado diligencias de secuestro o incautación de teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo electrónico propiedad de los dirigentes. La AFA enfatizó que el documento judicial no dispone ninguna medida personal ni obligación de declarar para el presidente de la entidad.

Ante la gravedad de las versiones difundidas, la AFA exhortó a los comunicadores a mantener el rigor informativo y advirtió que se reserva el derecho de iniciar acciones legales contra quienes difundan información manifiestamente engañosa.

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La historia de la AFA: 133 años del ente que gobierna el fútbol argentino

Desde una reunión de "caballeros ingleses" en Buenos Aires hasta convertirse en una de las federaciones más influyentes del planeta

La Asociación del Fútbol Argentino es, junto con las federaciones de Inglaterra, Escocia y otras pioneras europeas, una de las entidades futbolísticas más longevas del mundo. Su historia se remonta a finales del siglo XIX, cuando la colonia británica radicada en Buenos Aires introdujo el fútbol como pasatiempo en colegios y clubes sociales.

El nacimiento: 1893

El 21 de febrero de 1893, en una reunión realizada en la calle Venezuela 1230 de Buenos Aires, un grupo de representantes de clubes fundó The Argentine Association Football League. El impulsor fue Alexander Watson Hutton, inmigrante escocés nacido en Glasgow que había llegado al país en 1882 y que hoy es recordado como "el padre del fútbol argentino". Watson Hutton había dirigido primero el colegio Saint Andrew's y luego fundó el English High School, semillero de lo que más adelante sería el mítico Alumni.

Entre los clubes fundadores figuraron Lomas Athletic, Quilmes, Flores Athletic, Buenos Aires English High School Athletic y Buenos Aires Railway, entre otros. Aquel primer torneo oficial, disputado ese mismo año, coronó campeón a Lomas Athletic, equipo que dominaría el fútbol argentino durante buena parte de esa década.

Cambios de nombre y una institución en construcción

A lo largo de las siguientes cuatro décadas, la asociación atravesó sucesivos cambios de denominación que reflejaban su propio proceso de identidad: pasó a llamarse Argentine Football Association desde 1903, luego Asociación Argentina de Football (1912-1927) y Asociación Amateur Argentina de Football (1927-1931).

Ese último período estuvo marcado por una fuerte controversia interna: el crecimiento acelerado del fútbol y las tensiones entre dirigentes derivaron en la coexistencia de torneos paralelos entre 1912 y 1914, y nuevamente entre 1919 y 1926, hasta que ambas estructuras terminaron fusionándose.

La llegada del profesionalismo

El quiebre definitivo llegó el 18 de mayo de 1931, cuando representantes de clubes como Boca Juniors, River Plate, Racing, Independiente, San Lorenzo, Huracán, Vélez Sarsfield y Estudiantes de La Plata, entre otros, se reunieron para fundar la Liga Argentina de Football. El 31 de mayo de ese año arrancó oficialmente la era del campeonato profesional, con 18 equipos en competencia.

Tras la fusión con el sector amateur en 1934, la institución adoptó el nombre de Asociación del Football Argentino, y finalmente, en 1946, se consolidó como la Asociación del Fútbol Argentino, denominación que conserva hasta hoy.

Un lugar en el mundo

La AFA fue la primera federación sudamericana en afiliarse a la FIFA, en 1912, y en 1916 se convirtió en miembro fundador de la Conmebol. Ese doble estatus —pionera continental y protagonista fundacional del organismo sudamericano— la distingue como una de las asociaciones más influyentes en la historia del fútbol mundial, además de ser la responsable de organizar todas las categorías de las selecciones nacionales argentinas.