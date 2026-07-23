Durante la inauguración del estadio Armando Dely Valdés, el mandatario destacó que se busca reactivar zonas abandonadas y proteger empleos en la provincia de Colón.

Colón/El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció que el Gobierno Nacional alista el proceso de licitación de Isla Margarita, un sector costero que durante años permaneció sin desarrollo y sujeto a diversos litigios. Sus palabras se dieron en el marco de la inauguración del estadio Armando Dely Valdés.