Chiriquí/Una profunda preocupación embarga a varias familias en la provincia de Chiriquí tras la salida de jóvenes panameños hacia territorio europeo con el objetivo de sumarse al campo de batalla en el conflicto armado entre Rusia y Ucrania. La desesperación por conseguir empleo y generar ingresos económicos estaría llevando a estos ciudadanos a aceptar ofertas laborales de alto riesgo en el extranjero.