Investigan supuesto reclutamiento de panameño para combatir en la guerra entre Rusia y Ucrania

Supuestos contratos para panameños reclutados para la guerra Rusia-Ucrania / Demetrio Ábrego
Demetrio Ábrego - Corresponsal
23 de julio 2026 - 13:09

Chiriquí/Una profunda preocupación embarga a varias familias en la provincia de Chiriquí tras la salida de jóvenes panameños hacia territorio europeo con el objetivo de sumarse al campo de batalla en el conflicto armado entre Rusia y Ucrania. La desesperación por conseguir empleo y generar ingresos económicos estaría llevando a estos ciudadanos a aceptar ofertas laborales de alto riesgo en el extranjero.

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