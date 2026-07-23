Ciudad de Panamá/Panamá vuelve a convertirse en el escenario central de la música académica en la región. La versión número 18 del Festival de Música Alfredo de Saint Malo ofrece una agenda cultural de 12 días continuos, que se desarrolla del 17 al 28 de julio. Esta nueva entrega reúne más de 30 eventos presenciales, entre los que destacan conciertos de gala, presentaciones didácticas, clases maestras, talleres y conferencias especializadas.