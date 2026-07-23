Asegurados ponen a prueba la búsqueda de medicamentos en tiempo real con 'Mi Farma Digital' de la CSS

Una demostración realizada con pacientes permitió comprobar cómo una consulta en línea puede ayudar a identificar en qué policlínica o instalación de la Caja de Seguro Social se encuentra disponible un medicamento cuando no está en la farmacia donde inicialmente se busca.