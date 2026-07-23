Asegurados ponen a prueba la búsqueda de medicamentos en tiempo real con 'Mi Farma Digital' de la CSS
Una demostración realizada con pacientes permitió comprobar cómo una consulta en línea puede ayudar a identificar en qué policlínica o instalación de la Caja de Seguro Social se encuentra disponible un medicamento cuando no está en la farmacia donde inicialmente se busca.
Ciudad de Panamá, Panamá/Una demostración en vivo permitió comprobar cómo los asegurados pueden verificar la disponibilidad de medicamentos en distintas instalaciones de la Caja de Seguro Social (CSS) por medio de "Mi Farma Digital", evitando recorrer varias farmacias sin éxito.