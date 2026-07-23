Ciudad de Panamá/La violencia contra la mujer en Panamá enfrenta obstáculos que van más allá de la falta de tipificación en las leyes. Según Lucy Córdoba, activista de derechos humanos, el principal enemigo actual es la naturalización de la agresión. "Cuando hablamos de violencia cultural no nos referimos a un grupo étnico o económico específico, sino a la costumbre y normalización de la violencia", explica la defensora.