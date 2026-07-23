Aprehenden a hombre investigado por presunta violación agravada contra sus dos hijas en Alcalde Díaz

La investigación se inició tras la presentación de una denuncia por presunta agresión sexual.

Ciudad de Panamá/La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, aprehendió a un hombre en el sector de Ciudad Bolívar, corregimiento de Alcalde Díaz, requerido por su presunta vinculación con el delito contra la libertad e integridad sexual, en la modalidad de violación agravada.

La investigación se inició tras la presentación de una denuncia por presunta agresión sexual, en la que figuran como víctimas dos hijas del investigado, una de ellas menor de edad y en estado de embarazo.

Durante la diligencia judicial, el hombre intentó evadir la acción policial ocultándose en el baño de la residencia; sin embargo, fue ubicado por las unidades y puesto a disposición de las autoridades competentes para continuar con el debido proceso.