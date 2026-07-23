Ricky Martin: su hijo Valentino pide ser reconocido por su propio talento y no por su padre

Valentino Martin decidió pronunciarse públicamente para expresar una petición que considera importante en esta etapa de su vida.

El joven aseguró que desea ser identificado por su nombre, su trabajo y su esfuerzo, dejando de ser presentado únicamente como el hijo del cantante Ricky Martin.

El mensaje fue compartido a través de su cuenta de Instagram, donde publicó un video que poco después eliminó. A pesar de ello, sus declaraciones se viralizaron rápidamente y despertaron un amplio debate en redes sociales, especialmente entre quienes siguen de cerca su actividad como creador de contenido.

Durante su intervención, Valentino explicó que su intención es construir una identidad propia y que espera que las personas conozcan su contenido por su calidad y no exclusivamente por el apellido que lleva. Incluso resumió ese deseo en una breve frase: “Yo no quiero que me vean como el hijo de Ricky Martin, ustedes deben de verme como Valentino”.

Las declaraciones surgieron luego de recibir numerosas críticas por expresar su respaldo a la Selección de España durante la final del Mundial 2026. El joven explicó que esa elección respondió a una decisión personal y que no representa un rechazo hacia Argentina, país con el que su familia mantiene un fuerte vínculo afectivo.

En ese contexto, Valentino dejó claro que compartir un apellido no significa tener las mismas opiniones o preferencias. También reiteró que cada integrante de su familia tiene derecho a pensar de manera diferente, especialmente cuando se trata de gustos deportivos o decisiones personales.

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El creador de contenido también hizo referencia a la relación que mantiene con su hermano gemelo, Matteo Martin. Explicó que, aunque ambos crecieron juntos, poseen personalidades distintas y formas diferentes de desenvolverse tanto en la vida cotidiana como en las plataformas digitales.

Para Valentino, muchas personas suelen asumir que ambos deberían actuar de la misma manera únicamente por ser gemelos. Sin embargo, considera que cada uno ha desarrollado intereses propios y merece ser valorado de forma individual.

Otro de los puntos que abordó fue el tratamiento que recibe en distintos medios de comunicación. Según explicó, cada vez que aparece una noticia relacionada con él, el foco principal suele ser su parentesco con Ricky Martin, dejando en un segundo plano su nombre y las actividades que desarrolla.

El joven manifestó que comprende perfectamente la importancia del legado artístico de su padre y el interés que genera su familia. No obstante, considera que también ha llegado el momento de que sus proyectos sean reconocidos por sus propios méritos y no únicamente por el vínculo familiar.

Además de hablar sobre su identidad, Valentino Martin defendió el trabajo que realiza como bailarín. Gran parte del contenido que comparte en Instagram está dedicado a coreografías que reciben miles de reproducciones y comentarios positivos por parte de sus seguidores.

Aunque reconoce el apoyo constante de su padre, explicó que el desempeño que muestra frente a la cámara es resultado de muchas horas de práctica, disciplina y preparación. En ese sentido, rechazó la idea de que sus habilidades respondan únicamente a la herencia familiar.

Sobre ese tema, Valentino dejó clara su postura al señalar que el talento requiere esfuerzo y constancia para desarrollarse. Su mensaje buscó destacar que el trabajo diario ha sido fundamental en su crecimiento dentro del baile y la creación de contenido.

Con esta publicación, Valentino Martin reafirmó su intención de consolidar una trayectoria propia en el mundo digital. Su objetivo es que el público valore su dedicación, creatividad y compromiso, mientras continúa construyendo una identidad independiente, más allá de ser hijo de una de las figuras más reconocidas de la música latina.