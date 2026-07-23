Mesa de Periodistas 23 de julio de 2026

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23 de julio 2026 - 10:10
  • Lanzamiento de Mi Farma Digital, la nueva plataforma presentada en exclusiva por la Caja de Seguro Social en TVN Noticias, que permitirá a los asegurados consultar la disponibilidad de medicamentos de forma más rápida y eficiente.
  • Denuncias sobre el presunto reclutamiento de ciudadanos panameños para la guerra entre Rusia y Ucrania, un caso investigado por TVN Noticias en el que jóvenes fueron atraídos con falsas ofertas de empleo y terminaron involucrados en el conflicto.

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