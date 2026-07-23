Brasil registra mínimo de muertes violentas en 14 años pero crece letalidad policial y femicidios

La seguridad es una preocupación prioritaria de los brasileños y un tema álgido de debate político cuando faltan menos de tres meses para las elecciones, en las que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva buscará su reelección.

Sao Paulo, Brasil/Brasil registró en 2025 su menor tasa de muertes violentas intencionales en 14 años, según datos publicados este jueves por una ONG especializada en seguridad, un avance opacado por récords en letalidad policial y femicidios.

La seguridad es una preocupación prioritaria de los brasileños y un tema álgido de debate político cuando faltan menos de tres meses para las elecciones, en las que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva buscará su reelección.

El informe anual del Foro Brasileño de Seguridad Pública muestra que la potencia sudamericana tuvo su mejor desempeño desde el inicio de la medición en 2012 en base a datos oficiales, con 40.775 muertes violentas sobre una población de 213 millones de personas el año pasado: una tasa de 19,1 por cada 100.000 habitantes.

Además de asesinatos, la categoría incluye muertes derivadas de intervenciones policiales. Casi el 80% de las víctimas fueron personas negras. Con estos resultados, "Brasil anticipó en dos años el cumplimiento de la meta" sobre homicidios dolosos fijada por las autoridades hasta 2027, destacó el informe.

Pero "la buena noticia (...) debe ser, infelizmente, relativizada" por un récord de muertes por accionar policial desde el inicio de su medición en 2016, que el año pasado explicaron uno de cada seis casos.

"Estos datos muestran que el Estado (...) ha sido parte del problema y no sólo de las soluciones para la seguridad pública brasileña", advirtió el Foro. Además, la cantidad de femicidios aumentó 4% respecto del año previo y alcanzó su máximo en números absolutos desde que comenzó a medirse en 2015.

El izquierdista Lula se medirá en las urnas en octubre contra el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022). El candidato derechista levanta la seguridad como una de sus principales banderas, en un país donde el crimen organizado ejerce control territorial sobre barrios populares con millones de habitantes.

Bolsonaro ha apoyado que Estados Unidos clasificara en junio como terroristas a los dos mayores grupos criminales brasileños, el Comando Vermelho y el Primeiro Comando da Capital, una medida rechazada por Lula.