Festival de Música Alfredo de Saint Malo celebra su edición 2026 con 50 artistas invitados

Ciudad de Panamá/La música académica en Panamá se viste de gala este año para conmemorar una doble celebración cultural. La Fundación Sinfonía Concertante de Panamá (Funsincopa) cumple 20 años de trayectoria transformando vidas a través del arte, mientras que el Festival Internacional de Música Académica Alfredo de Saint Malo.

Del 17 al 28 de julio, el país se convertirá en la sede de una variada agenda artística de más de 12 días continuos. Según explicó Isaac Casal, director artístico del festival, este evento ha marcado un hito en el desarrollo cultural panameño al combinar las presentaciones en vivo con la educación.

Uno de los pilares más importantes de esta edición radica en su componente pedagógico. El encuentro reunirá a más de 50 artistas invitados, entre talentos locales e internacionales, quienes impartirán más de 200 horas de clases maestras, talleres de aprendizaje y ensayos intensivos orientados a los estudiantes participantes.

Más allá del valor artístico de las presentaciones, la iniciativa mantiene un sólido propósito social. Casal detalló que la totalidad de lo recaudado por la venta de entradas se destina al fondo de becas de FUNSINCOPA. Con este aporte, se proyecta beneficiar a más de 2,000 niños y jóvenes panameños a través de sus programas pedagógicos, facilitando el acceso a una instrucción musical de alto nivel a poblaciones que de otra forma no tendrían esta oportunidad.

La programación del festival abarcará diversos puntos de encuentro para conectar con todo tipo de público. Entre las sedes confirmadas para los eventos figuran el Teatro Nacional y la Ciudad de las Artes, infraestructura donde además se desarrollan los ensayos de la orquesta del festival. De igual forma, las actividades se extenderán a distintos centros comunitarios e iglesias de la localidad.

El broche de oro de esta edición estará marcado por el gran concierto de cierre. La gala contará con una orquesta integrada por músicos nacionales e internacionales, bajo la dirección del maestro Camilo Tellez. La velada tendrá como solista a la destacada violinista Rachel Barton Pine, y contará con el respaldo directo del Ministerio de Cultura y la Orquesta Sinfónica Nacional.

Para quienes deseen asistir, los boletos ya se encuentran a la venta a través de Ticketplus y Tustiquetes, con costos que oscilan entre los 15 y 30 dólares. Asimismo, la organización anunció que el público podrá disfrutar de varias actividades y conciertos gratuitos diseñados para toda la familia.