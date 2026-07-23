Lamentable: Confirman muerte de un venezolano tras accidente de autobús con migrantes en Chepo

Las autoridades informaron que la víctima, un ciudadano venezolano de 30 años, formaba parte del programa de retorno voluntario. El resto de los ocupantes permanecen hospitalizados y en condición estable.

Chepo, Panamá/Las autoridades confirmaron este jueves el fallecimiento de un ciudadano venezolano de 30 años, quien viajaba en el autobús tipo "Coaster" que sufrió un accidente el 22 de julio en las inmediaciones del Puesto de Control de Bayano, en el distrito de Chepo; así lo confirmó el Servicio Nacional de Migración (SNM).

De acuerdo con la información oficial de la institución, la víctima formaba parte del grupo de migrantes que participaba en el flujo inverso controlado, dentro del programa de retorno voluntario, un trámite que había sido solicitado previamente ante el SNM.

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Las autoridades también indicaron que el resto de los pasajeros, así como los inspectores migratorios que viajaban en el autobús, continúan recibiendo atención médica en distintos centros hospitalarios del país. Hasta el momento, todos permanecen en condición estable y bajo monitoreo permanente.

La entidad indicó que el accidente es investigado por la Fiscalía competente, que adelanta las diligencias para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho. Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades señalaron que cualquier actualización sobre el caso será comunicada una vez la información haya sido debidamente confirmada.