Caja de Seguro Social abrirá agencias este sábado para orientar sobre ‘Mi Retiro Seguro’

La jornada se desarrollará a nivel nacional y estará dirigida a asegurados activos que requieran información sobre su cuenta individual o necesiten orientación.

Ciudad de Panamá/La Caja de Seguro Social (CSS) informó que este sábado 15 de agosto sus agencias administrativas abrirán en horario especial de 7:30 a. m. a 3:30 p. m., con el objetivo de atender consultas relacionadas con la herramienta “Mi Retiro Seguro” y orientar a los asegurados sobre las opciones disponibles dentro del nuevo sistema de pensiones.

La jornada se desarrollará a nivel nacional y estará dirigida a asegurados activos que requieran información sobre su cuenta individual o necesiten orientación antes de tomar una decisión sobre las alternativas disponibles en el sistema de pensiones.

Durante la atención, los interesados podrán aclarar dudas relacionadas con “Mi Retiro Seguro”, consultar información sobre su cuenta individual y recibir orientación sobre el proceso de elección.

Agencias que no abrirán

La CSS precisó que algunas agencias estarán exceptuadas de esta jornada especial. Estas son Volcán, Puerto Armuelles y Boquete, en Chiriquí; Soná, en Veraguas; La Villa, en Los Santos; San Carlos y Panamá Pacífico, en Panamá Oeste; y Chepo, en Panamá Este.

La institución recordó que, de acuerdo con el Texto Único de la Ley 51, los ciudadanos que tienen derecho a escoger una opción dentro del nuevo sistema de pensiones deberán realizar su elección antes del martes 18 de agosto de 2026, fecha establecida como límite para completar el proceso.