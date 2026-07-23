Retienen cigarrillos y medicamentos de presunto contrabando en una abarrotería de Parque Lefevre

Las mercancías fueron trasladadas a las instalaciones de la Autoridad Nacional de Aduanas para su valoración oficial y el inicio de los trámites legales correspondientes.

Cigarrillos y medicamentos decomisados / Cortesía: Aduanas

Cigarrillos y medicamentos de presunto contrabando, con un valor estimado de 10 mil dólares, fueron retenidos por inspectores de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera (DPFA) durante un operativo efectuado en una abarrotería de Parque Lefevre, luego de una denuncia ciudadana.

La diligencia se llevó a cabo tras una denuncia anónima recibida a través de la línea 506-6478, en la que se alertaba sobre el presunto ingreso y salida irregular de mercancías. Con base en esa información, las autoridades organizaron el operativo que permitió el hallazgo.

Durante la inspección fueron retenidas varias pacas de cigarrillos, productos derivados del tabaco y medicamentos. Según información preliminar recabada por los inspectores, las personas presuntamente involucradas se dedicarían a la compra y distribución de mercancías ilícitas.

Los señalados fueron citados para rendir declaración, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.

Las mercancías fueron trasladadas a las instalaciones de la Autoridad Nacional de Aduanas para su valoración oficial y el inicio de los trámites legales correspondientes.

La entidad recordó que las denuncias relacionadas con presuntos delitos aduaneros pueden presentarse a través del correo denuncias@ana.gob.pa, las líneas telefónicas 506-6478 o el 311.

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