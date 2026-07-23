Retienen cigarrillos y medicamentos de presunto contrabando en una abarrotería de Parque Lefevre

Las mercancías fueron trasladadas a las instalaciones de la Autoridad Nacional de Aduanas para su valoración oficial y el inicio de los trámites legales correspondientes.

Cigarrillos y medicamentos de presunto contrabando, con un valor estimado de 10 mil dólares, fueron retenidos por inspectores de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera (DPFA) durante un operativo efectuado en una abarrotería de Parque Lefevre, luego de una denuncia ciudadana.

La diligencia se llevó a cabo tras una denuncia anónima recibida a través de la línea 506-6478, en la que se alertaba sobre el presunto ingreso y salida irregular de mercancías. Con base en esa información, las autoridades organizaron el operativo que permitió el hallazgo.

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Durante la inspección fueron retenidas varias pacas de cigarrillos, productos derivados del tabaco y medicamentos. Según información preliminar recabada por los inspectores, las personas presuntamente involucradas se dedicarían a la compra y distribución de mercancías ilícitas.

Los señalados fueron citados para rendir declaración, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.

Las mercancías fueron trasladadas a las instalaciones de la Autoridad Nacional de Aduanas para su valoración oficial y el inicio de los trámites legales correspondientes.

La entidad recordó que las denuncias relacionadas con presuntos delitos aduaneros pueden presentarse a través del correo denuncias@ana.gob.pa, las líneas telefónicas 506-6478 o el 311.