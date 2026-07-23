¡Emotivo rescate! Salvan a una perra que permaneció varios días atrapada en una alcantarilla en David

El animal permanecía atrapado en un sistema de alcantarillado ubicado en las instalaciones del Ministerio de Obras Públicas. Vecinos alertaron sobre la situación y el rescate requirió el apoyo de varias instituciones.

David, Chiriquí/Una perra que permanecía atrapada desde hacía varios días en un sistema de alcantarillado ubicado en las instalaciones del Ministerio de Obras Públicas (MOP), en el distrito de David, provincia de Chiriquí, fue rescatada este jueves durante un operativo conjunto entre el Cuerpo de Bomberos, el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) y personal del MOP.

La alerta fue dada por residentes del sector, quienes reportaron la presencia del animal dentro del drenaje. Tras evaluar la situación, las instituciones coordinaron un operativo para extraerlo de forma segura. Para el rescate fue necesario utilizar una retroexcavadora facilitada por una empresa privada, lo que permitió abrir el área y acceder al lugar donde se encontraba la perra sin causarle lesiones.

De acuerdo con los funcionarios que participaron en la operación, el animal no presentaba características propias de un perro en condición de abandono, sino que aparentaba estar bien cuidado.

Te podría interesar: Más de 30 viviendas afectadas por fuertes lluvias e inundaciones en Costa Arriba de Colón

Además, indicaron que, por su condición física, existe la posibilidad de que estuviera en labor de parto o hubiera parido recientemente. Luego del rescate, la perra fue puesta a salvo y, según las autoridades, se encontraba en buenas condiciones.

Tras el operativo, los funcionarios aprovecharon para hacer un llamado a los propietarios de mascotas a reforzar las medidas de seguridad para evitar que perros y otros animales deambulen por las calles y queden expuestos a situaciones de riesgo.

También recomendaron promover la esterilización, especialmente en el caso de las hembras, como una medida que contribuye al bienestar animal y ayuda a prevenir situaciones que puedan poner en peligro su vida.

Con información de Demetrio Ábrego