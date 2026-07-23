El animal permanecía atrapado en un sistema de alcantarillado ubicado en las instalaciones del Ministerio de Obras Públicas. Vecinos alertaron sobre la situación y el rescate requirió el apoyo de varias instituciones.

David, Chiriquí/Una perra que permanecía atrapada desde hacía varios días en un sistema de alcantarillado ubicado en las instalaciones del Ministerio de Obras Públicas (MOP), en el distrito de David, provincia de Chiriquí, fue rescatada este jueves durante un operativo conjunto entre el Cuerpo de Bomberos, el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) y personal del MOP.