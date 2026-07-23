Panamá refuerza su sistema de alerta ante tsunamis con nuevos mareógrafos

Los nuevos equipos medirán de forma continua el nivel del mar y podrán incorporar sensores para registrar variables como la temperatura del agua y la acidez (pH), además de transmitir información vía satélite para la detección temprana de tsunamis.

Panamá fortalecerá su capacidad para monitorear el comportamiento del mar con la instalación de tres nuevos mareógrafos, equipos que permitirán ampliar la red nacional de observación oceanográfica y mejorar los sistemas de alerta temprana ante tsunamis, la seguridad de la navegación y la investigación científica.

El proyecto es desarrollado por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) y la Fundación Natura, con la asesoría técnica de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

Los nuevos equipos medirán de forma continua el nivel del mar y podrán incorporar sensores para registrar variables como la temperatura del agua y la acidez (pH), además de transmitir información vía satélite para la detección temprana de tsunamis.

El oceanógrafo y físico Arnulfo Sánchez, jefe de la Oficina de Ambiente de la AMP, explicó que la entidad brinda asesoría para seleccionar las ubicaciones que reúnan las mejores condiciones oceanográficas y operativas.

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"Los mareógrafos deben ubicarse en áreas que garanticen seguridad permanente, fácil acceso para labores de mantenimiento y condiciones estables, libres de crecidas o fenómenos que puedan afectar su funcionamiento", señaló Sánchez.

Como parte de las evaluaciones preliminares, Punta Coco, en el archipiélago de Las Perlas, fue identificada como la primera ubicación apta para instalar uno de los equipos. Un segundo mareógrafo podría instalarse en una marina del distrito de San Carlos, en Panamá Oeste, mientras que la tercera ubicación aún está en análisis entre el Laboratorio de Achotines y el muelle en construcción del corregimiento de Cañas, en Tonosí, provincia de Los Santos.

Actualmente, la AMP opera un mareógrafo en El Porvenir, comarca Guna Yala, donado en 2011 por la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la Unesco y la Universidad de Hawái. Este equipo transmite datos en tiempo real al Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico y forma parte de la Red Mundial de Mareógrafos.

Con la incorporación de los tres nuevos equipos, Panamá contará con cuatro mareógrafos operativos, tres en el litoral Pacífico y uno en el Caribe, mientras la AMP también evalúa instalar un quinto dispositivo en el Muelle Multipropósito de Puerto Armuelles, en Chiriquí, debido a la actividad sísmica de esa zona.

Cada mareógrafo tiene un costo aproximado de 50 mil dólares, incluyendo sensores y cinco años de mantenimiento. Los tres nuevos equipos serán financiados por la Fundación Natura y funcionarán de manera autónoma gracias a plataformas de alta estabilidad equipadas con sensores submarinos, de superficie y paneles solares.

Las autoridades destacaron que esta ampliación permitirá generar información clave para la elaboración de cartas náuticas, el estudio del cambio climático, la planificación de actividades portuarias, turísticas y pesqueras, además de fortalecer la protección de las comunidades costeras mediante información científica de alta precisión.