San Miguelito da luz verde a alianza con Ancon para rescatar ríos y espacios verdes

El Concejo Municipal de San Miguelito aprobó un acuerdo que autoriza a la alcaldesa del distrito a suscribir un convenio marco de cooperación y asistencia técnica con la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (Ancon), con el objetivo de desarrollar proyectos ambientales, fortalecer la educación ambiental y promover la recuperación de ríos y quebradas.

El Acuerdo Municipal No. 35, fechado el 14 de julio de 2026 y publicado en la Gaceta Oficial este 23 de julio, establece que la alianza busca impulsar acciones orientadas a la gestión integral de residuos, el reciclaje, el reverdecimiento urbano y la restauración de cuerpos de agua en el distrito.

En la parte considerativa del documento, el Concejo señala que San Miguelito genera entre 250 y 400 toneladas diarias de residuos sólidos, lo que representa entre el 20% y el 25% de los desechos producidos en la provincia de Panamá. También advierte que esta situación ha propiciado la existencia de alrededor de 250 vertederos clandestinos, con impactos negativos sobre quebradas y ríos, entre ellos el río Matías Hernández, cuyos desechos terminan en la bahía de Panamá.

El convenio contempla la coordinación de iniciativas para la restauración del río Juan Díaz y su afluente El Palomo, además de programas de educación ambiental y fortalecimiento de capacidades municipales. Ancon actuará como socio implementador y coordinador técnico de los proyectos.

De acuerdo con el acuerdo municipal, esta cooperación también contribuirá al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en especial los relacionados con agua limpia y saneamiento, así como ciudades y comunidades sostenibles.