Tres estudiantes son expulsadas tras agredir en el baño a una compañera y enviarla al hospital en La Chorrera

De acuerdo con la información proporcionada, la agresión ocurrió dentro de uno de los baños del colegio, donde la adolescente fue golpeada en el cuello, la cabeza y el pecho.

Tres estudiantes fueron expulsadas del Centro Educativo José María Barranco, en La Chorrera, por su presunta participación en la agresión física contra una estudiante de 15 años, quien permaneció aproximadamente un mes hospitalizada a causa de las lesiones sufridas durante el ataque ocurrido el pasado 25 de junio.

Autoridades del Ministerio de Educación (Meduca) realizaron este lunes una visita al plantel y al domicilio de la menor para dar seguimiento a su estado de salud y brindarle acompañamiento emocional, además de evaluar las alternativas para que pueda continuar sus estudios en un entorno donde se sienta segura.

De acuerdo con la información proporcionada, la agresión ocurrió dentro de uno de los baños del colegio, donde la adolescente fue golpeada en el cuello, la cabeza y el pecho. Tras el ataque, fue trasladada al hospital Nicolás A. Solano, donde permaneció recluida cerca de un mes. Sus familiares presentaron una denuncia ante la Fiscalía de Panamá.

Las autoridades educativas indicaron que la estudiante había sido víctima de agresiones previas por parte de una de las jóvenes involucradas y que existían antecedentes de amenazas, conocidos por los padres de familia. Sin embargo, señalaron que quienes finalmente ejecutaron la golpiza fueron otras estudiantes.

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El director nacional de Educación explicó que, en casos de agresiones de esta naturaleza, la normativa establece la separación inmediata de los estudiantes involucrados del centro educativo. Añadió que el Meduca debe garantizar la continuidad de sus estudios, pero en otro plantel, e indicó que el caso ya está en manos de las autoridades competentes para determinar las responsabilidades correspondientes.

Durante la visita, las autoridades también hicieron un llamado a los padres de familia a reforzar el acompañamiento y la supervisión de sus hijos, al considerar que la prevención de la violencia escolar requiere el trabajo conjunto entre las familias, la comunidad educativa y las instituciones.

Asimismo, reconocieron la preocupación expresada por acudientes sobre otros episodios de violencia registrados en el plantel y señalaron que continuarán las acciones de orientación y seguimiento para evitar que hechos similares se repitan.

Información de Yiniva Caballero