Carlos Alberto Parreira| Ex técnico campeón con Brasil supera los cuidados intensivos

El otrora entrenador de la Canarinha está hospitalizado en el Hospital Samaritano de Rio de Janeiro y ha mostrado una mejora significativa tras su ingreso a esa instalación de salud el pasado 16 de junio.

Brasil/El exseleccionador brasileño Carlos Alberto Parreira salió de terapia intensiva y presenta una "mejora clínica" en su "cuadro global", informó este lunes el hospital de Rio de Janeiro en el que está internado desde mediados de junio.

Técnico campeón con Brasil en el Mundial de Estados Unidos 1994, Parreira, de 83 años, fue trasladado a una unidad semi-intensiva.

Fue hospitalizado el 16 de junio por una inflamación pulmonar y enfrenta problemas renales.

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Está "lúcido, colaborativo y con su función renal estabilizada", según el más reciente parte médico del Hospital Samaritano de Rio de Janeiro.

Parreira llevó a la Canarinha a ganar el cuarto de sus cinco títulos mundiales, con Romario y Bebeto como grandes figuras.

Tiene el récord de seis participaciones como director técnico en Mundiales, al mando de Kuwait en España 1982, Emiratos Árabes Unidos en Italia 1990, Brasil en Estados Unidos 1994 y Alemania 2006, Arabia Saudita en Francia 1998 y la selección anfitriona en Sudáfrica 2010.

Fue diagnosticado en 2023 de un linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer en el sistema linfático.