Carlos Aberto Parreira: ex técnico campeón con Brasil se somete a traqueotomía

El entrenador se encuentra internado en el Hospital Samaritano de Rio de Janeiro desde el pasado 16 de junio.

Brasil/El exseleccionador brasileño Carlos Alberto Parreira fue sometido a una traqueotomía y su estado es "grave" pero "estable", informó este martes el hospital de Rio de Janeiro en el que está en terapia intensiva desde mediados de junio.

Parreira, de 83 años, que como director técnico llevó a Brasil a ganar el Mundial de Estados Unidos 1994, fue internado el 16 de junio por una inflamación pulmonar y enfrenta problemas renales.

"Fue sometido a una traqueotomía", según un parte médico del Hospital Samaritano de Rio de Janeiro.

"Continúa sedado y bajo tratamiento de diálisis" y "su estado, aunque grave, es estable", agregó el informe.

No hay previsión de alta.

Parreira ganó el cuarto de los cinco títulos mundiales de la Canarinha, con Romario y Bebeto como grandes figuras.

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Tiene el récord de seis participaciones como director técnico en Mundiales, al mando de Kuwait en España 1982, Emiratos Árabes Unidos en Italia 1990, Brasil en Estados Unidos 1994 y Alemania 2006, Arabia Saudita en Francia 1998 y la selección anfitriona en Sudáfrica 2010.

En 2023 fue diagnosticado con un linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer en el sistema linfático.

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