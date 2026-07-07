NBA noticias| Donovan Mitchell asegura cuatro temporadas más con los Cavaliers

La permanencia del jugador de raíces panameñas en Cleveland podría abrir la puerta para un regreso de LeBron James.

Estados Unidos/El escolta Donovan Mitchell ha acordado una extensión máxima de contrato en la NBA por cuatro años y 273 millones de dólares con los Cleveland Cavaliers, informó su agente el martes, un movimiento que podría reforzar las opciones de la franquicia de intentar convencer a LeBron James para regresar.

Austin Brown, representante de Mitchell, explicó a ESPN que el escolta podía haber esperado hasta el próximo año para añadir una temporada más y 80 millones de dólares a su acuerdo, pero decidió comprometerse a largo plazo con Cleveland lo antes posible.

El contrato de Mitchell incluye una opción de jugador para la temporada 2030-2031, según el informe, en un nuevo vínculo que consolida al jugador como la pieza principal del proyecto de los Cavaliers.

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Mitchell, que llegó a Cleveland en un traspaso con Utah durante el receso de temporada de 2022, aseguró tras la eliminación en los playoffs de mayo frente a los New York Knicks, posteriormente campeones, que aún tenía "asuntos pendientes" en su objetivo de devolver otro título de la NBA a la ciudad.

Los Cavaliers han alcanzado los playoffs en cada una de las cuatro temporadas con Mitchell en el equipo, después de haberse quedado fuera de la postemporada durante las cuatro campañas anteriores.

El escolta, de 29 años y camino a su décima temporada en la NBA, promedió 27,9 puntos, 5,7 asistencias, 4,5 rebotes y 1,5 robos por partido la pasada campaña, en la que Cleveland llegó a las finales de la Conferencia Este antes de ser barrido 4-0 por los Knicks.

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Con Mitchell asegurado a largo plazo y el pívot Evan Mobley como otro de los pilares del equipo, los Cavaliers cuentan ahora con una base sólida para intentar atraer de vuelta a LeBron James, agente libre y considerado uno de los grandes nombres del mercado.

James, cuatro veces Jugador Más Valioso de la NBA y cuatro veces campeón de la liga, anunció que no regresará a Los Angeles Lakers. Los Cavaliers, su equipo de origen, además de Filadelfia, Miami y Golden State, aparecen entre los posibles destinos para el alero de 41 años.

El regreso de LeBron a Cleveland tendría un fuerte componente emocional: lideró a los Cavaliers al primer título de la franquicia en 2016, después de haber ganado dos campeonatos con Miami tras dejar el equipo en 2010. En 2018 volvió a marcharse, esta vez rumbo a Los Angeles, donde conquistó otro anillo en 2020.

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