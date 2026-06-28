Carlos Alberto Parreira: destacado ex DT de Brasil está en cuidados intensivos. ¿Cuál es su estado actual?

Parreira fue el técnico que guio a la selección brasileña a la conquista de su cuarto título mundial en Estados Unidos 1994.

Brasil/El exseleccionador brasileño Carlos Alberto Parreira, internado en cuidados intensivos por una inflamación pulmonar, se encuentra en estado "estable" después de ser sometido a una operación por "complicaciones", informó el domingo el hospital donde está siendo tratado en Rio de Janeiro.

Parreira, de 83 años, que condujo a Brasil a conquistar su cuarto título mundial en Estados Unidos 1994, padece desde 2023 un linfoma de Hodgkin, un cáncer del sistema linfático.

Fue intervenido quirúrgicamente el sábado para la "cauterización de una hemorragia nasal, realizada con éxito", detalló el hospital Samaritano Barra, donde permanece ingresado desde el 16 de junio.

Su estado de salud es "estable", pero sigue "sedado" y "con respiración asistida", precisó el nosocomio privado.

Un parte médico divulgado el martes había señalado que el estado de salud del técnico había mejorado y que volvía a respirar con normalidad.

Sin embargo, el hospital precisó este sábado que Parreira necesitará una intervención quirúrgica en las vías aéreas superiores, correspondientes a la parte alta del aparato respiratorio y digestivo.

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Antes de convertirse en seleccionador, Parreira fue preparador físico de la deslumbrante Seleção campeona del mundo en México 1970 con Pelé. Años después alcanzó el mayor logro de su carrera al conquistar el Mundial de Estados Unidos 1994 con la dupla ofensiva integrada por Romário y Bebeto.

Parreira también ostenta el récord de participaciones en mundiales como seleccionador.

Además de dirigir a Brasil en las ediciones de 1994 y 2006, estuvo al frente de Kuwait en 1982, Emiratos Árabes Unidos en 1990, Arabia Saudita en 1998 y Sudáfrica en 2010.

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