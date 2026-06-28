Mundial 2026| Manuel Ugarte: Uruguay da diagnóstico sobre lesión del jugador

EL MJNDIAL SE VIVE EN TVMAX| Ugarte se lastimó en el partido que Uruguay cayó ante España y que provocó su eliminación del torneo.

Uruguay/El volante Manuel Ugarte sufrió una lesión de "ligamento" en la derrota 1-0 de Uruguay ante España el viernes, que significó la eliminación de la Celeste en primera ronda del Mundial 2026, informó este domingo la Federación charrúa (AUF).

Ugarte sufrió la lesión al cierre del primer tiempo del partido del Grupo H que selló la decepcionante actuación de los dirigidos por Marcelo Bielsa en el torneo, con dos empates, ante Arabia Saudita y el debutante Cabo Verde, y la derrota ante la Roja.

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El volante del Manchester United "sufrió una lesión en su rodilla izquierda" y los primeros estudios "muestran una lesión de ligamento", señala el comunicado de la AUF.

La entidad de la lesión no fue confirmada por la federación. Medios de prensa uruguayos informaron que se trataría de una rotura de ligamentos cruzados, por lo que estaría fuera de las canchas por lo menos hasta 2027.

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