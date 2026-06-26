EN VIVO Mundial 2026| Uruguay vs España: definición del Grupo H

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX| La Celeste uruguaya y el conjunto español se enfrentan en un choque de potencias que requieren de puntos que aseguren su presencia en los dieciseisavos de final.

México/No es un partido más de la fase de grupos. Uruguay y España llegan a la última jornada del Grupo H del Mundial 2026 con buena parte de su futuro en juego. Lo que hace unos meses parecía un enfrentamiento por el liderato se ha convertido en un examen de máxima exigencia tras los inesperados tropiezos de ambos frente a Cabo Verde.

España afronta el choque como líder del grupo con cuatro puntos, impulsada por el contundente 4-0 sobre Arabia Saudita después de un decepcionante estreno sin goles. El equipo de Luis de la Fuente ha recuperado sensaciones y confía en mantener la iniciativa a través de su dominio del balón, con jóvenes como Lamine Yamal marcando diferencias en el último tercio del campo. Un triunfo aseguraría el primer puesto del grupo y permitiría afrontar los cruces con mayor tranquilidad.

Uruguay, en cambio, llega sin margen de error. Los empates frente a Arabia Saudita (1-1) y Cabo Verde (2-2) han obligado a la selección de Marcelo Bielsa a jugarse la clasificación en la última fecha. El técnico argentino no ha escondido la importancia del encuentro, al que calificó como "una final", insistiendo en que su equipo debe salir a buscar la victoria en lugar de especular con otros resultados.

El choque promete un interesante contraste de estilos. España buscará imponer su circulación de balón, mientras que Uruguay intentará llevar el partido a un ritmo alto, con presión intensa y transiciones rápidas lideradas por futbolistas como Federico Valverde, Manuel Ugarte y Rodrigo Bentancur. Del otro lado, la movilidad de Pedri, el equilibrio de Rodri y el desequilibrio de Lamine Yamal aparecen como las principales armas de la Roja.

Además de la batalla táctica, ambos equipos estarán pendientes de lo que ocurra en el otro encuentro del grupo entre Cabo Verde y Arabia Saudita, ya que el desenlace de ambos partidos definirá las posiciones finales y los cruces de la siguiente ronda.

Todo está preparado para uno de los grandes partidos de la tercera jornada del Mundial. España quiere confirmar su candidatura al título; Uruguay busca demostrar que sigue siendo una selección competitiva en las citas grandes. En Guadalajara no solo habrá tres puntos en juego: también una plaza en las eliminatorias y el impulso anímico que puede marcar el resto del torneo.