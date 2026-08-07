Caja de Seguro Social crea cargo de ‘Técnico de Urgencias II’ para licenciados en urgencias médicas

La decisión responde a una solicitud histórica del gremio, cuyo trámite se mantenía en gestión desde 2023, y representa un avance para los profesionales que forman parte de la primera respuesta ante emergencias.

Ciudad de Panamá/La Junta Directiva de la Caja de Seguro Social (CSS) aprobó la creación del cargo de “Técnico de Urgencias II” para los licenciados en urgencias médicas que laboran en la institución, así como la correspondiente reclasificación de este personal.

La decisión responde a una solicitud histórica del gremio, cuyo trámite se mantenía en gestión desde 2023, y representa un avance para los profesionales que forman parte de la primera respuesta ante emergencias y situaciones críticas de salud.

Gerardo Mojica, licenciado en Urgencias Médicas y coordinador de Docencia del Departamento Nacional de Gestión de Emergencias, Desastres y Transporte de Pacientes, señaló que la aprobación constituye un logro importante para el sector.

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Mojica también agradeció a la administración y a la Junta Directiva de la CSS por respaldar la iniciativa y reconocer la labor que desempeñan estos profesionales dentro de la institución.

Por su parte, el jefe nacional de Gestión de Emergencias, Desastres y Transporte de Pacientes, Carlos Cerrud, calificó la decisión como un acto de justicia para quienes integran los equipos de primera línea de atención.

“Es una decisión muy justa por parte de la Junta Directiva al reconocer formalmente el cargo de los integrantes de los equipos de urgencia y establecer esta nueva posición en la CSS”, expresó Cerrud.

El funcionario destacó además la importancia del trabajo técnico que realizan diariamente estos profesionales, tanto en la atención de emergencias como en el traslado de pacientes.

Con la creación y reclasificación del cargo, la CSS busca fortalecer las condiciones laborales y el reconocimiento profesional del personal encargado de la atención de urgencias y del transporte de pacientes a nivel nacional.