Veraguas | Siete empresas compiten por rehabilitación de la carretera Santiago–Soná

La rehabilitación busca mejorar las condiciones de esta importante vía de conexión en Veraguas, utilizada diariamente por residentes, productores y transportistas, además de fortalecer la seguridad vial, la movilidad y la accesibilidad en la región.

Veraguas/El Ministerio de Obras Públicas (MOP) realizó este viernes el acto público de apertura de propuestas para la rehabilitación de la carretera Santiago–Soná, en la provincia de Veraguas, proyecto que cuenta con un precio de referencia de B/.22.5 millones.

Un total de siete proponentes presentaron sus ofertas dentro del proceso de licitación por mejor valor para ejecutar la obra, que contempla la intervención de aproximadamente 45 kilómetros de carretera, desde la ciudad de Santiago, a la altura de la intersección con calle Segunda, hasta un punto posterior al puente sobre el río Tríbique, en el distrito de Soná.

El acto se desarrolló de manera virtual a través del portal PanamáCompra. Entre las propuestas recibidas figuran:

Consorcio P&C Soná, por B/.23,705,850.00

Constructora Bagatrac, S.A., por B/.16,479,817.44

Consorcio Panamá Vial, por B/.18,659,473.22

ININCO, S.A., por B/.21,375,017.22.

Consorcio C&T Soná, con una oferta de B/.15,996,500.00

Consorcio Vial Santiago–Soná, con B/.16,458,579.68

Consorcio CR&E Soná, que presentó una propuesta por B/.16,265,866.71.

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La rehabilitación busca mejorar las condiciones de esta importante vía de conexión en Veraguas, utilizada diariamente por residentes, productores y transportistas, además de fortalecer la seguridad vial, la movilidad y la accesibilidad en la región.

El proyecto incluye la rehabilitación de 13 puentes vehiculares ubicados a lo largo del trayecto, entre ellos estructuras sobre los ríos Los Chorros, Aclita, San Pablo y Tríbique, así como sobre las quebradas Cocuyal y Piedra.

Los trabajos se desarrollarán principalmente sobre el alineamiento actual de la carretera, aunque también se contemplan mejoras puntuales en la geometría horizontal y vertical de la vía.

Además, se incorporarán obras dirigidas a mejorar la movilidad peatonal, como la construcción de aceras de al menos 1.50 metros de ancho en sectores cercanos a escuelas, hospitales, centros de salud, instituciones públicas, iglesias, complejos deportivos y parques.

Con esta intervención, el MOP prevé reforzar la conectividad entre Soná, Santiago y otras comunidades de la provincia, facilitando el traslado de personas y mercancías y favoreciendo las actividades económicas y productivas de la región.