Mundial 2026| Ex DT de Japón advierte sobre duelo ante Brasil en dieciseisavos de final

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX| Los Samuráis Azules tienen un gran desafío al frente con la Canarinha.

Japón/Japón puede "dar la sorpresa ante Brasil" en los dieciseisavos de final del Mundial, lo que sería una recompensa por los progresos que el país ha realizado en el fútbol, estimó el exseleccionador francés del equipo nipón, Philippe Troussier, en una entrevista con la AFP.

El técnico galo dirigió a la selección nipona durante el Mundial de 2002, organizado por Japón y Corea del Sur, llevando a los Samuráis Azules hasta los octavos de final.

Desde entonces no se han perdido ninguna Copa del Mundo y exhiben abiertamente grandes ambiciones en la edición de este año en Norteamérica, donde el equipo se enfrentará a Brasil en Houston el lunes.

"La historia del fútbol nos muestra que en un partido todo es posible", declaró el técnico de 71 años.

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"Japón, con su confianza, su talento, su organización colectiva y, ahora, su cultura táctica con jugadores experimentados que, en su mayoría, juegan en grandes campeonatos europeos" puede inquietar a Brasil.

"Es evidente que sobre el papel se puede decir que Brasil posee un equipo más experimentado, pero en la realidad, insisto, también hay puntos débiles que Japón podría explotar", subrayó.

Antes de enfrentarse el próximo lunes a Brasil, al que derrotó por primera vez en un amistoso en Tokio en octubre (3-2), los japoneses han seguido acumulando confianza en la primera fase del Mundial con victorias sobre Túnez (4-0) y empates contra Países Bajos (2-2) y Suecia (1-1).

"Cuando vemos el partido contra Suecia, la manera en que supieron sufrir y defender, eso muestra que han progresado mucho en su cultura defensiva", señala Troussier.

El técnico francés también destacó que el fútbol japonés no ha dejado de progresar desde su explosión en el archipiélago a principios de milenio, hasta convertirse en una fuerza respetada.

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- Objetivo 2050 -

"En 2002, yo decía que los jugadores japoneses, en cuanto a talento, calidad técnica y ejecución técnica del fútbol, ya eran para mí los mejores jugadores del mundo", observa.

El francés ve al país ganar una Copa del Mundo, pero no espera que eso ocurra este año.

"Existe margen para la hazaña, pero es evidente que, en la realidad, pienso que el banquillo no es lo suficientemente profundo, que todavía no hay suficiente experiencia", explica.

Pero "Japón es capaz de soñar a lo grande. Así que estoy dispuesto a aceptar que en 2050 estará más cerca de ganar la Copa del Mundo que hoy", concluye.

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