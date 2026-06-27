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Mundial 2026 resultado | Lionel Messi y Argentina avanzan invictos a la siguiente ronda

Con gol de Messi, Argentina vence 3-1 a eliminada Jordania y viaja invicta a 16avos.

Lionel Messi y Argentina terminan invictos en fase de grupos / AFP
AFP
27 de junio 2026 - 23:08

Dallas, Estados Unidos/Con golazo de Lionel Messi y una escuadra alternativa, la clasificada y vigente campeona Argentina venció por 3-1 a una eliminada Jordania el sábado en la última fecha del Grupo J y sigue invicta y lista para enfrentar a Cabo Verde por un pase a los octavos del Mundial.

Las anotaciones albicelestes llegaron a los 19 minutos, con un zurdazo de tiro libre de Giovani Lo Celso, un tiro penal de Lautaro Martínez a los 31' y una pintura con balón detenido de Messi a los 80'. El descuento fue de Mousa Al-Taamari a los 55.

La Scaloneta se medirá con la Cabo Verde del portero Vozinha, sorpresa de este torneo, por un pase a los octavos de final el viernes en Miami, mientras que Jordania ya tenía las maletas listas para abandonar este torneo, al que había clasificado por primera vez en su historia.

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