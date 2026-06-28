Mundial 2026 | Selecciones clasificadas a los dieciseisavos de final y eliminadas

Panamá/La fase de grupos del Mundial de Norteamérica 2026 llegó a su fin este sábado, y con ello quedó definido el cuadro completo de los dieciseisavos de final, la primera ronda eliminatoria de este torneo histórico.

Por primera vez en la historia de la Copa del Mundo, el nuevo formato de 48 selecciones aprobado por la FIFA amplió las posibilidades de clasificación: el boleto a la siguiente fase no es exclusivo de los dos primeros lugares de cada zona, sino que también premia la regularidad de los ocho mejores terceros de toda la primera ronda.

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Los dieciseisavos de final se disputarán entre el 28 de junio y el 3 de julio de 2026. Durante esos seis días se desarrollarán los 16 partidos que definirán a los clasificados a los octavos de final. La FIFA estableció un cuadro fijo para toda la fase eliminatoria: cada partido se disputa a eliminación directa, sin posibilidad de revancha. Si el marcador termina empatado, se jugará una prórroga de 30 minutos y, de persistir la igualdad, la clasificación se definirá mediante una tanda de penales.

LOS 32 CLASIFICADOS A DIECISEISAVOS DE FINAL

Entre los grandes favoritos destacan el campeón defensor Argentina, que avanzó con Lionel Messi como gran figura del torneo, y selecciones de alto perfil como Francia, Brasil, España, Alemania, Portugal, Inglaterra y Países Bajos. La lista completa de clasificados es la siguiente:

México, Estados Unidos, Alemania, Argentina, Francia, Noruega, Colombia, Suiza, Canadá, Bosnia Herzegovina, Brasil, Marruecos, Sudáfrica, Costa de Marfil, Ecuador, Países Bajos, Japón, Suecia, Australia, España, Cabo Verde, Portugal, Paraguay, Egipto, Ghana, Inglaterra, Bélgica, Senegal, Croacia, RD Congo, Austria y Argelia.

Entre las grandes sorpresas figura Cabo Verde, uno de los revelaciones absolutas del torneo, que logró meterse en la ronda eliminatoria sin perder ni un solo partido en la fase de grupos. También llama la atención Ecuador, que obtuvo una clasificación histórica tras derrotar a Alemania en la última jornada; tal fue la magnitud del logro que el país decretó feriado el día posterior.

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LOS 16 ELIMINADOS

Dieciséis selecciones despiden el torneo tras la fase de grupos. Entre las bajas más resonantes figuran Uruguay, Corea del Sur e Irán. También quedan fuera Turquía, Túnez, Haití, Jordania, Catar —anfitrión de la pasada edición—, República Checa, Curazao, Irak, Arabia Saudita, Nueva Zelanda, Escocia, Uzbekistán y Panamá, que culmina su debut mundialista sin puntos en el Grupo L.

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