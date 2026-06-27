EN VIVO Mundial 2026| RD Congo 0-1 Uzbekistán: Segundo Tiempo/ definición del Grupo K

Estados Unidos/La fase de grupos del Mundial 2026 llega a su desenlace en el Grupo K con un duelo de máxima tensión. República Democrática del Congo y Uzbekistán se enfrentan en Atlanta con mucho más que tres puntos en juego. Los africanos aún conservan opciones de avanzar a los dieciseisavos de final, mientras que los uzbekos necesitan un triunfo y una combinación muy favorable de resultados para mantener vivas sus esperanzas.

La selección congoleña llega a esta tercera jornada con un punto, tras empatar 1-1 con Portugal y caer por la mínima (1-0) frente a Colombia. Los 'Leopards' han mostrado una defensa competitiva, pero les ha faltado acierto ofensivo en los momentos decisivos. Ganar es una obligación si quieren aspirar al segundo puesto o, al menos, a clasificarse como uno de los mejores terceros.

Uzbekistán, debutante en una Copa del Mundo, ha pagado caro la exigencia del grupo. Perdió 3-1 ante Colombia y sufrió una dura derrota por 5-0 frente a Portugal, resultados que le dejan al borde de la eliminación. Sin embargo, el combinado asiático buscará despedirse del torneo con una actuación que confirme el crecimiento mostrado durante su histórica clasificación.

En el plano táctico, RD Congo tratará de imponer su fortaleza física y aprovechar la velocidad de Yoane Wissa y Cédric Bakambu en transición. El conjunto uzbeko, por su parte, intentará recuperar el orden defensivo y encontrar espacios para sorprender al contragolpe.

La presión estará del lado africano. Una victoria podría abrirles las puertas de la siguiente ronda, siempre pendientes de lo que ocurra simultáneamente entre Colombia y Portugal. Uzbekistán, sin nada que perder, intentará convertir esa situación en su mejor arma.