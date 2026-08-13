El futuro de Gianni Infantino en la FIFA se decidirá en las elecciones de 2027

La batalla de Infantino para lograr una mayoría entre las 211 federaciones votantes durante la elección del próximo mes de marzo en Rabat se anuncia complicada.

Londres, Reino Unido/El patrón de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), Patrice Motsepe, insistió el jueves en que el futuro del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, criticado y cuestionado por parte del mundo del fútbol, debe decidirse en las próximas elecciones.

"Si alguien tiene un problema con quien sea, ya sea Gianni o cualquier otro, que siga los procesos de la FIFA, es tan simple como eso", declaró Motsepe a la emisora británica Sky News.

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"Si queréis destituirlo, hay que pasar por las elecciones. Dejad que las 211 asociaciones miembro (de la FIFA) decidan", continuó el dirigente sudafricano, que se encontraba el miércoles en Salzburgo, donde coincidió con su homólogo de la UEFA, Aleksander Ceferin, durante la Supercopa de Europa entre el París SG y el Aston Villa.

La UEFA, que reúne a las 55 federaciones europeas, la Confederación de Norte, Centroamérica y Caribe (Concacaf) y la Confederación Asiática (AFC) declararon la guerra a Infantino, y buscan su salida de la presidencia de la instancia mundial.

Por su parte, la CAF apoyó oficialmente al italosuizo de 56 años, cuyo proyecto de abrir la FIFA a inversores privados provocó una tempestad en el mundo del fútbol.

"Hay que ser muy prudente. Hay elecciones el año que viene. ¿No deberíamos dejar que el proceso siga su curso?", se preguntó Motsepe.

La batalla de Infantino para lograr una mayoría entre las 211 federaciones votantes durante la elección del próximo mes de marzo en Rabat se anuncia complicada.

El jueves, la Federación Irlandesa fue la última institución nacional hasta ahora en retirar el apoyo al dirigente.

Varias federaciones europeas manifestaron públicamente su intención de apoyar la UEFA, que amenaza por su parte con boicotear las competiciones FIFA mientras Infantino siga en el puesto.

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La Supercopa de España 2027 se disputará en Turquía

La Supercopa de España de 2027 se celebrará en el estadio Olímpico Atatürk de Estambul, en Turquía, anunció el jueves la Federación Española (RFEF).

La final a cuatro se celebrará del 2 al 7 de febrero y participarán el FC Barcelona, el Real Madrid, el Atlético de Madrid y la Real Sociedad, dijo el jueves la RFEF en un comunicado.

Arabia Saudita ha albergado la competición desde 2020 pero fue descartado como sede ya que las fechas coinciden con la Copa Asiática, aunque la RFEF puntualizó en su comunicado que la Supercopa volverá a disputarse en Arabia Saudita en 2028.

El FC Barcelona es vigente campeón de la Supercopa tras vencer al Real Madrid en la final de 2026.

En el torneo se miden los campeones de Copa y LaLiga, además del finalista de Copa y del segundo clasificado en el campeonato.

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