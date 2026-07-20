Condenan a 30 años de prisión a hombre por doble homicidio en Cativá

El hecho se registró el 29 de julio de 2024, cuando el condenado llegó junto a otros hombres, aún por identificar, a una cancha deportiva ubicada en Vista Alegre.

Colón/Un hombre de 23 años fue condenado a 30 años de prisión por el delito de homicidio doloso agravado, relacionado con un hecho ocurrido en la barriada Vista Alegre, corregimiento de Cativá, provincia de Colón.

La condena fue obtenida por la Sección Especializada en Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala, luego de que durante el juicio oral presentara pruebas periciales, testimoniales y documentales que permitieron al Tribunal de Juicio declarar culpable al acusado.

Además de la pena principal, el tribunal impuso al sentenciado la prohibición de portar armas de fuego durante 10 años, una vez cumpla la condena de prisión.

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El hecho se registró el 29 de julio de 2024, cuando el condenado llegó junto a otros hombres, aún por identificar, a una cancha deportiva ubicada en Vista Alegre. De acuerdo con las investigaciones, los implicados se movilizaban en un vehículo y realizaron múltiples disparos con armas de fuego.

El ataque dejó a una persona herida y provocó la muerte de dos ciudadanos.