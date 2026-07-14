Colón | Asesinan a un hombre mientras comía en un restaurante

Este hecho eleva a 52 víctimas por homicidio en lo que va de 2026.

Colón/Un hombre de aproximadamente 30 años fue asesinado la noche de este lunes mientras se encontraba dentro de un restaurante ubicado en la calle 5, avenida Bolívar, en el centro de la ciudad de Colón, en un hecho que es investigado por las autoridades.

De acuerdo con el informe de la Policía Nacional, la víctima se encontraba comiendo en el establecimiento cuando varios sujetos armados ingresaron al local y le dispararon en repetidas ocasiones.

Tras el ataque, el hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Manuel Amador Guerrero, donde los médicos confirmaron que llegó sin signos vitales.

Luego del crimen, unidades de la Policía Nacional acordonaron el área para preservar la escena, mientras personal de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y funcionarios del Ministerio Público iniciaron la recolección de evidencias y las diligencias para identificar y ubicar a los responsables.

Con este nuevo hecho de violencia, la provincia de Colón registra 52 víctimas por homicidio en lo que va de 2026, de acuerdo con el reporte de las autoridades.

Las investigaciones continúan para establecer el móvil del crimen y dar con el paradero de los atacantes.

Con información de Néstor Delgado.