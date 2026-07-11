Colón registra otro homicidio tras ataque en un lava auto

Con este nuevo hecho violento, las víctimas de homicidio en la provincia ascienden a 51 en lo que va de 2026.

Provincia de Colón./Un hombre de aproximadamente 28 años de edad fue asesinado la noche de este viernes 10 de julio en un lava auto ubicado en el sector de 4 Altos, en la provincia de Colón.

Según información preliminar, la víctima, quien se encontraba laborando, fue sorprendida por sujetos armados que le dispararon en múltiples ocasiones.

Aunque fue trasladada al Hospital Manuel Amador Guerrero para recibir atención médica, minutos después de su ingreso los médicos confirmaron su fallecimiento.

Al lugar se presentaron unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y personal del Ministerio Público para recabar evidencias e iniciar las investigaciones que permitan dar con los responsables de este hecho.

Con esta víctima, la provincia de Colón suma 51 homicidios en lo que va del año 2026.

Con información de Néstor Delgado.