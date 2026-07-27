Mulino llega a Perú para participar en la toma de posesión de Keiko Fujimori

Además de asistir este martes a los actos de juramentación presidencial, Mulino sostendrá una reunión bilateral con Fujimori.

José Raúl Mulino y el ministro de Producción de Perú, César Quispe. / Presidencia de Panamá
Danna Durán - Periodista
27 de julio 2026 - 17:46

El presidente de la República, José Raúl Mulino, llegó este lunes a Lima, Perú, para participar en la ceremonia de transmisión de mando en la que Keiko Fujimori asumirá la Presidencia de ese país para el periodo 2026-2031.

El mandatario panameño viajó acompañado de la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, y fue recibido con honores por el ministro de Producción de Perú, César Quispe.

Además de asistir este martes a los actos de juramentación presidencial, Mulino sostendrá una reunión bilateral con Fujimori, en la que abordarán asuntos relacionados con el comercio, las inversiones y la seguridad.

El encuentro se produce luego de que ambos coincidieran en la necesidad de darle un nuevo impulso al Tratado de Libre Comercio vigente entre Panamá y Perú.

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A la ceremonia también está prevista la asistencia de los presidentes Javier Milei, de Argentina; Rodrigo Paz, de Bolivia; José Antonio Kast, de Chile; Santiago Peña, de Paraguay; Yamandú Orsi, de Uruguay; Nasry Asfura, de Honduras, y Daniel Noboa, de Ecuador.

Asimismo, participará el rey Felipe VI de España, junto con otras delegaciones y representantes internacionales invitados por el Gobierno peruano.

La toma de posesión de Fujimori se realizará este martes 28 de julio en una sesión solemne del Congreso peruano.

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