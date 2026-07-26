'Star Trek' celebró en la Comic-Con 60 años explorando el universo

"Star Trek" debutó en la pantalla chica en 1966, y desde entonces ha transmitido casi mil episodios, expandiéndose en más de una docena de programas.

San Diego, Estados Unidos/Diferentes generaciones de tripulantes de la célebre nave espacial USS Enterprise se reunieron este sábado en la Comic-Con de San Diego para celebrar los 60 años de la saga "Star Trek" explorando los confines del universo.

El veterano George Takei, quien al comienzo de la franquicia encarnó al timonel de la nave Hikaru Sulu, fue recibido con una ovación de pie en un repleto Hall H.

Takei, de 89 años, bromeó con lo joven que le hacía sentir celebrar un aniversario de seis décadas.

En un tono más emotivo, el actor y activista calificó a la famosa saga de ciencia ficción como "un fenómeno extraordinario".

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"Una serie de televisión que tenía bajos índices de audiencia cuando comenzamos. Que fue cancelada tras tres temporadas", agregó Takei. "Pero gracias a gente como ustedes, y a sus padres y abuelos (...) apoyaron a 'Star Trek' al punto en que ha perdurado por 60 años y contando".

"Star Trek" debutó en la pantalla chica en 1966, y desde entonces ha transmitido casi mil episodios, expandiéndose en más de una docena de programas.

Es protagonista de la Comic-Con por su presencia tanto en paneles como por la devoción de sus fans, que siempre dan vida a los personajes de la serie en los pasillos de la fiesta estadounidense de la cultura pop.

Al panel también asistieron los actores Michael Dorn, Robert Picardo, Jerry O’Connell, Michelle Hurd, Christina Chong, Dominic Keating, Cirroc Lofton, Doug Jones, y Karim Diané, uno de los más recientes miembros de la franquicia.

El inicio del homenaje quedó en manos de Eugene Rod Roddenberry, director ejecutivo de Roddenberry Entertainment, e hijo del creador de "Star Trek", Gene Roddenberry.

Roddenberry sostuvo que cuando la serie galáctica debutó el 8 de septiembre de 1966, se trataba de algo nunca visto en la televisión: "Tenía naves espaciales, una pistola láser, planetas extraños, incluso tenía extraterrestres de apariencia extraña".

"Pero esta serie no era sobre ciencia ficción, era sobre nosotros", dijo. "Era una serie que le hacía creer a la gente en un mejor futuro".

La Comic-Con se celebra en San Diego hasta el domingo 26 de julio.

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